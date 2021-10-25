38 очков Дюранта не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Шарлотт»
«Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бруклин» со счетом 111:95.
Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который набрал 38 очков.
«Шарлотт» выиграл все три матча сезона, у «Бруклина» одна победа в трех играх.
НБА
Регулярный сезон
«Бруклин» — «Шарлотт» — 95:111 (31:27, 27:23, 20:29, 17:32)
24 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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