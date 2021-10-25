Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

38 очков Дюранта не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Шарлотт»

01:33
Теги:

«Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Бруклин» со счетом 111:95.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который набрал 38 очков.

«Шарлотт» выиграл все три матча сезона, у «Бруклина» одна победа в трех играх.

НБА

Регулярный сезон

«Бруклин» — «Шарлотт» — 95:111 (31:27, 27:23, 20:29, 17:32)

24 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Зенит» — машина! Так в России еще никто не уничтожал «Спартак»
0