Крис Пол пропустит 2-й матч против «Клипперс» из-за карантина

«Финикс» объявил, что разыгрывающий защитник Крис Пол не сыграет во втором матче финала Западной конференции против «Клипперс». Счет в серии 1-0 в пользу «Санс».

Пол по-прежнему изолирован по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса. СМИ писали, что игрок сдал положительный тест на Covid-19, но эту информацию в клубе не подтвердили.

Второй матч финальной серии Западной конференции между «Финиксом» и «Клипперс» состоится в среду, 23 июня.