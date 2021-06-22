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Крис Пол пропустит 2-й матч против «Клипперс» из-за карантина

07:17

«Финикс» объявил, что разыгрывающий защитник Крис Пол не сыграет во втором матче финала Западной конференции против «Клипперс». Счет в серии 1-0 в пользу «Санс».

Пол по-прежнему изолирован по требованиям протокола НБА по профилактике коронавируса. СМИ писали, что игрок сдал положительный тест на Covid-19, но эту информацию в клубе не подтвердили.

Второй матч финальной серии Западной конференции между «Финиксом» и «Клипперс» состоится в среду, 23 июня.

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Евгений Козинов все материалы автора
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