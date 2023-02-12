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Сегодня, 21:08

«Хьюстон» и Дэнни Грин договорились о выкупе контракта

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард Дэнни Грин договорился с «Хьюстоном» о выкупе контракта и станет свободным агентом, пишет инсайдер Шэмс Чарания.

35-летний баскетболист входит в сферу интересов «Бостона», «Кливленда», «Лейкерс» и «Клипперс».

Грин стал игроком «Рокетс» в результате трехстороннего обмена перед дедлайном. Он пропустил первую половину сезона из-за разрыв крестообразной связки колена.

Защитник провел три матча за «Мемфис», набирая в среднем 3 очка за 14,5 минуты на площадке.

БК Хьюстон Рокетс
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