Стефен Карри пропустит пятый матч «Голден Стэйт» против «Миннесоты»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри не сможет помочь своей команде в пятой игре второго раунда плей-офф НБА против «Миннесоты», сообщает пресс-служба «Уорриорз».

37-летний американец восстанавливается после растяжения задней поверхности правого бедра, полученного в первом матче серии.

«Голден Стэйт» уступает «Миннесоте» со счетом 3-1 в серии. Следующий матч состоится на домашнем паркете «Тимбервулвз» в четверг, 15 мая. Начало — в 04.30 по московскому времени.