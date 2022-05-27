Дончич недоволен свой игрой против «Голден Стэйт»: «Я ужасно сыграл»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прокомментировал поражение от «Голден Стэйт» в пятом матче финала Западной конференции НБА (110:120) и поражение в серии (1-4).

«Я не люблю проигрывать, особенно вот так. Я сыграл ужасно. Если говорить о сезоне в целом, я очень горжусь этой командой: каждым человеком, каждым игроком, каждым сотрудником. Честное слово, мы боролись до конца. Поздравляю «Уорриорз», они очевидно были лучше», — цитирует «Basketball News» слова Луки Дончича на послематчевой пресс-конференции.

23-летний словенский баскетболист «Далласа» Лука Дончич принес команде 28 очков и совершил 9 подборов.

«Голден Стэйт» в финале сыграет с победителем пары «Майами» — «Бостон» (2-3).