Карри о выходе «Голден Стэйт» в финал НБА: «Это не конечная цель»

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри прокомментировал победу над «Далласом» в пятом матче финала Западной конференции (120:110) и выход в финал НБА (4-1 в серии)

«Для нас вернуться сюда (о финале НБА), где нам самое место — настоящее благословение. Это нечто особенное — сделать это на новой арене. Это не конечная цель, но мы должны отпраздновать все, что мы пережили за последние три года», — цитирует «BBC Sport» Стефена Карри.

34-летний американский разыгрывающий Стефен Карри набрал 15 очков в игре с «Даллосом». Игрок был признан MVP финальной серии Западной конференции плей-офф НБА. «Голден Стэйт» в финале сыграет с победителем пары «Майами» — «Бостон» (2-3).