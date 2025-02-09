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9 февраля 2025, 23:38

«Детройт» дома победил «Шарлотт», Каннингем оформил трипл-дабл

Алина Савинова

«Детройт» дома обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:102.

У победителей больше всего очков набрал Тобиас Харрис (20). На втором месте по этому показателю расположился Кейд Канннингем (19), который отметился трипл-даблом.

«Детройт» одержал 27-ю победу в 53 матчах сезона и идет на шестой позиции на «Востоке». «Шарлот» занимает 14-е место, на счету команды 13 побед в 50 играх.

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Шарлотт» — 112:102 (39:15, 27:31, 24:27, 22:29)

Д: Харрис (20), Канннингем (19), Бисли (17)

Ш: Бриджес (30), Карри (26), Вонг (17)

9 февраля. Детройт. «Little Caesars Arena».

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Баскетбол
БК Детройт Пистонс
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