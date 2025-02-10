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10 февраля 2025, 00:51

«Милуоки» победил «Филадельфию», Лиллард набрал 43 очка

Сергей Разин
корреспондент

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Филадельфию» со счетом 135:127.

Самым результативным на паркете стал защитник «Бакс» Дэмиан Лиллард, набравший 43 очка. У «Сиксерс» центровой Джоэль Эмбиид набрал 27 очков и сделал 12 подборов.

«Милуоки» с 28 победами в 51 матче занимает пятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 20 победами в 50 играх — на 11-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Филадельфия» — 135:127 (40:39, 25:24, 38:28, 32:36)
9 февраля. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Хьюстон» — «Торонто» — 94:87 (18:22, 19:20, 21:21, 36:24)
9 февраля. Хьюстон. Toyota Center.

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НБА
БК Милуоки Бакс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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