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«Милуоки» обыграл «Детройт»

04:28
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«Детройт» проиграл «Милуоки» (89:117) в матче регулярного чемпионата НБА. «Бакс» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Самым результативным игроком встречи будет форвард «Милуок» Яннис Адетокунбо, набравший 28 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Милуоки» — 89:117 (20:27, 19:30, 23:33, 27:27)

Д: Грант (21), Кайлс (13), Хэйс (8), Джексон (8).

М: Я. Адетокунбо (28), Коннотон (16), Нвора (16).

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Евгений Козинов все материалы автора
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