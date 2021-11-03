«Милуоки» обыграл «Детройт»
«Детройт» проиграл «Милуоки» (89:117) в матче регулярного чемпионата НБА. «Бакс» прервали свою трехматчевую серию поражений.
Самым результативным игроком встречи будет форвард «Милуок» Яннис Адетокунбо, набравший 28 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Милуоки» — 89:117 (20:27, 19:30, 23:33, 27:27)
Д: Грант (21), Кайлс (13), Хэйс (8), Джексон (8).
М: Я. Адетокунбо (28), Коннотон (16), Нвора (16).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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