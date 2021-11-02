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Леброн Джеймс может принять участие в матче «Лейкерс» — «Хьюстон»

15:15

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в Twitter намекнул, что может принять участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном»,

«Не могу дождаться, когда же снова сыграю завтра ночью», — написал Джеймс.

36-летний форвард попал в список травмированных игроков перед встречей с «Хьюстоном», который состоится 3 ноября. Официально его участие в игре находится под вопросом.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KingJames/status/1455337265907965954

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