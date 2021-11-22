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«Клипперс» дома обыграли «Даллас»

01:57
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«Клипперс» победили «Даллас» (97:91) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным у победителей стал Пол Джордж — 29 очков. У гостей 25 очков набрал Кристапс Порзингис.

«Клипперс» занимают четвертое место на Западе. «Даллас» на шестой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Даллас» — 97:91 (19:22, 27:5 25:15, 26:19)

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Евгений Петров все материалы автора
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