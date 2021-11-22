«Клипперс» дома обыграли «Даллас»
«Клипперс» победили «Даллас» (97:91) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным у победителей стал Пол Джордж — 29 очков. У гостей 25 очков набрал Кристапс Порзингис.
«Клипперс» занимают четвертое место на Западе. «Даллас» на шестой позиции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Клипперс» — «Даллас» — 97:91 (19:22, 27:5 25:15, 26:19)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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