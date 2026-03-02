«Денвер» на своем паркете проиграл «Миннесоте», у Йокича дабл-дабл

«Миннесота» победила «Денвер» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 117:108.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич — у него 35 очков и 13 подборов.

«Миннесота» выиграла третий матч подряд. Она занимает четвертое место в таблице Западной конференции (38-23). «Денвер» (37-24) располагается на пятом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Миннесота» — 117:108 (31:22, 19:36, 32:32, 26:27)

Д: Йокич (35 очков + 13 подборов), Мюррэй (25), Хардуэй (17)

М: Эдвардс (21), Макдэниелс (20), Хайлэнд (18)

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