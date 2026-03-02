«Кливленд» одержал победу над «Бруклином», Дёмин не играл

«Кливленд» победил «Бруклин» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 106:102.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Нетс» Майкл Портер-младший — у него 26 очков. Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин не играл из-за травмы.

У «Бруклина» серия из восьми поражений подряд. Он занимает последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции (15-45). «Кливленд» (38-24) располагается на четвертом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Кливленд» — 102:106 (24:29, 28:17, 23:28, 27:32)

Б: Портер-младший (26 очков), Вольф (23), Траоре (17)

К: Харден (22), Аллен (20), Мобли (17 + 13 подборов)

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