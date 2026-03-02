«Чикаго» выиграл у «Милуоки» и прервал серию из 11 поражений

«Чикаго» победил «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 120:97.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Чикаго» Коллин Секстон — у него 22 очка.

«Чикаго» прервал серию из 11 поражений подряд. Он занимает 12-е место в таблице Восточной конференции (25-36). «Милуоки» (26-33) идет на 11-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Милуоки» — 120:97 (30:32, 21:34, 36:23, 33:8)

Ч: Секстон (22 очка), Бузелис (20), Гидди (20 + 14 подборов + 10 передач)

М: Портис (18), Томас (15), Грин (13)

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