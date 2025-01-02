«Денвер» победил «Атланту» в домашнем матче

«Атланта» в гостях уступила «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:139

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хокс» Трей Янг, набравший 30 очков. Лучшим у «Наггетс» стал центровой Никола Йокич с 23 очками.

«Денвер» с результатом 19-13 занимает 4-е место в Западной конференции, «Атланта» идет 7-й на «Востоке» — 18-16.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Атланта» — 139:120 (40:33, 34:38, 41:24, 24:25)

ДЕН: Йокич (23), Мюррэй (21), Портер (21), Уэстбрук (16), Браун (15), Штротер (13), Уотсон (11).

ХОК: Янг (30), Хантер (20), Крейчи (14), Ризаше (13).

2 января. Денвер. «Ball Arena»