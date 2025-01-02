Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:46

«Денвер» победил «Атланту» в домашнем матче

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Атланта» в гостях уступила «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:139

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хокс» Трей Янг, набравший 30 очков. Лучшим у «Наггетс» стал центровой Никола Йокич с 23 очками.

«Денвер» с результатом 19-13 занимает 4-е место в Западной конференции, «Атланта» идет 7-й на «Востоке» — 18-16.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Атланта» — 139:120 (40:33, 34:38, 41:24, 24:25)

ДЕН: Йокич (23), Мюррэй (21), Портер (21), Уэстбрук (16), Браун (15), Штротер (13), Уотсон (11).

ХОК: Янг (30), Хантер (20), Крейчи (14), Ризаше (13).

2 января. Денвер. «Ball Arena»

Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Денвер Наггетс
Читайте также
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
Оппонент Орбана Мадьяр призывал провести досрочные выборы в Венгрии
В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложение для оплаты услуг ЖКХ
В Германии заявили о пересечении допустимых границ в высказываниях Маска
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Хьюстон» дома переиграл «Даллас»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости