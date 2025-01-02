«Денвер» победил «Атланту» в домашнем матче

«Сакраменто» на своем паркете обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:107.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 35 очков. Лучшим у «Сиксерс» стал легкий форвард Пол Джордж с 30 очками.

«Сакраменто» с результатом 15-19 занимает 12-е место в Западной конференции, «Филадельфия» идет 11-й на «Востоке» — 13-18.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Филадельфия» — 113:107 (25:30, 32:27, 23:32, 33:18)

САК: Фокс (35), Монк (20), Дерозан (18), Сабонис (17), Лайлз (12).

ФИЛ: Джордж (30), Макси (27), Гордон (14), Мартин (12).

2 января. Сакраменто. Golden 1 Center.