Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:30

«Хьюстон» дома переиграл «Даллас»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Хьюстон» обыграл «Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 110:99.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперн Шенгюн, набравший 23 очка.

«Хьюстон» с результатом 22-11 занимает 3-е место в Западной конференции, «Даллас» идет 4-м — 20-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Даллас» — 110:99 (24:30, 37:22, 28:23, 21:24)

ХЬЮ: Шенгюн (23), Грин (22), Брукс (19), Уитмор (18), Смит (12).

ДАЛ: Граймс (17), Ирвинг (16), Томпсон (16), Харди (11).

2 января. Хьюстон. «Toyota Center».

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Хьюстон Рокетс
Читайте также
Оппонент Орбана Мадьяр призывал провести досрочные выборы в Венгрии
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложение для оплаты услуг ЖКХ
В Германии заявили о пересечении допустимых границ в высказываниях Маска
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нью-Орлеан» уступил «Майами» и потерпел 11-е поражение в НБА кряду

«Денвер» победил «Атланту» в домашнем матче

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости