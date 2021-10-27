«Даллас» обыграл «Хьюстон»
«Даллас» выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА. «Маверикс» одержали вторую победу подряд после поражения в стартовой игре.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Хьюстон» — 116:106 (27:31, 30:29, 34:28, 25:18)
Д: Дончич (26 + 14 подборов ), Хардуэй (16), Буллок (16).
Х: Гордон (22), Вуд (16 + 17 подборов), Тайс (15 + 10 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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