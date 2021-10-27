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«Даллас» обыграл «Хьюстон»

05:53

«Даллас» выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА. «Маверикс» одержали вторую победу подряд после поражения в стартовой игре.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Хьюстон» — 116:106 (27:31, 30:29, 34:28, 25:18)

Д: Дончич (26 + 14 подборов ), Хардуэй (16), Буллок (16).

Х: Гордон (22), Вуд (16 + 17 подборов), Тайс (15 + 10 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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