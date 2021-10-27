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30 очков Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

05:29
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«Оклахома-Сити» проиграла «Голден Стэйт» (98:106) в матче регулярного чемпионата НБА.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 98:106 (34:29, 25:19, 17:33, 22:25)

О: Гилджес-Александер (30), Робинсон-Эрл (12), Дорт (11).

Г: Кэрри (23), Уиггинс (21), Ли (20),.

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Евгений Козинов все материалы автора
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