30 очков Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Голден Стэйт»
«Оклахома-Сити» проиграла «Голден Стэйт» (98:106) в матче регулярного чемпионата НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 98:106 (34:29, 25:19, 17:33, 22:25)
О: Гилджес-Александер (30), Робинсон-Эрл (12), Дорт (11).
Г: Кэрри (23), Уиггинс (21), Ли (20),.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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