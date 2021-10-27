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«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио» в овертайме

06:14
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«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:121 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «озерников» Энтони Дэвис, который набрал 35 очков. Также на счету баскетболиста 17 подборов.

На счету «Лейкерс» 2 победы и 2 поражения в нынешнем сезоне, у «Сан-Антонио» 1 победа и 3 поражения.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 121:125 ОТ (29:27, 33:34, 35:24, 17:29, 7:11)

С: Пелтль (27 + 14 подборов), Мюррей (21 + 12 подборов + 15 передач), Уокер (21)

Л: Дэвис (35 + 17 подборов), Уэстбрук (33 + 10 подборов), Монк (17)

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Иван Торопцев все материалы автора
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