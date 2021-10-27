«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио» в овертайме
«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:121 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «озерников» Энтони Дэвис, который набрал 35 очков. Также на счету баскетболиста 17 подборов.
На счету «Лейкерс» 2 победы и 2 поражения в нынешнем сезоне, у «Сан-Антонио» 1 победа и 3 поражения.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 121:125 ОТ (29:27, 33:34, 35:24, 17:29, 7:11)
С: Пелтль (27 + 14 подборов), Мюррей (21 + 12 подборов + 15 передач), Уокер (21)
Л: Дэвис (35 + 17 подборов), Уэстбрук (33 + 10 подборов), Монк (17)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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