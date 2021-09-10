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Мур продолжит карьеру в «Орландо»

05:59
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Атакующий защитник Э'Твон Мур продолжит карьеру в «Орландо». 32-летний американец и клуб согласовали однолетний контракт на 2,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Мур выступал за «Финикс». Он сыграл 27 матчей, набирая в среднем по 4,9 очка, 1,7 подбора и 1,5 передачи.

С 2012 по 2014 год Мур уже выступал за «Мэджик». Ранее он играл также за «Бостон», «Чикаго» и «Нью-Орлеан».

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Евгений Козинов все материалы автора

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