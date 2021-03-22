24 очка Рэндла не спасли «Никс» от поражения в матче с «Филадельфией»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла в овертайме «Никс» со счетом 101:100.

Самым результативным на площадке стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, набравший 24 очка.

После этого матча «Филадельфия» с 30 победами лидирует в Восточной конференции, «Нью-Йорк» с 21 победой — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия» — 100:101 ОТ (15:23, 27:20, 22:21, 24:24, 12:13)

22 марта.