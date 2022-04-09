35 очков Янга не спасли «Атланту» от поражения, «Чикаго» переиграл «Шарлотт»

«Чикаго» на своем паркете проиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:133. В другой встрече «Майами» обыграл «Атланту» — 113:109.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Шарлотт» — 117:133 (30:39, 21:40, 32:32, 34:22)

Ч: Лавин (23), Уайт (19), Дерозан (17), Досунму (16).

Ш: Болл (24), Бриджес (20), Убре (18).

«Майами» — «Атланта» — 113:109 (24:22, 32:39, 35:26, 22:22)

М: Адебайо (24), Батлер (20), Лаури (16).

А: Янг (35), Богданович (25), Капела (17 + 14 подборов), Хертер (15).