Стефен Карри из-за повреждения не сыграет во втором матче против «Миннесоты» в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит второй матч против «Миннесоты» в четвертьфинале плей-офф НБА, сообщает ESPN.

В первой игре команд, которая прошла 7 мая, 37-летний американец получил повреждение и покинул площадку во второй четверти. Позднее в «Уорриорз» заявили, что у баскетболиста диагностировано растяжение подколенного сухожилия.

Как отмечает источник, Карри впервые в карьере столкнулся с такой травмой, и неизвестно, когда он сможет вернуться на площадку.

Второй матч «Голден Стэйт» и «Миннесоты» в четвертьфинале плей-офф НБА состоится в пятницу, 9 мая. «Уорриорз» ведут в серии со счетом 1-0.