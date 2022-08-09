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Сегодня, 13:15

«Сакраменто» согласовал контракт с двукратным чемпионом НБА Куком, который выступал за «Локомотив-Кубань»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сакраменто» согласовал контракт с разыгрывающим Куинном Куком, сообщает ESPN.

29-летний американец подпишет контракт с «Кингз» на год.

Кук является двукратным чемпионом НБА, он выигрывал титул в составе «Голден Стэйт» (2018) и «Лейкерс» (2020).

В начале прошлого сезона баскетболист выступал за «Локомотив-Кубань», в декабре 2021 года российский клуб и американец расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Кук завершил сезон в составе фарм-клуба «Сакраменто» в Лиге развития НБА.

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/34371791/sacramento-kings-agree-one-year-deal-point-guard-quinn-cook-source-says
БК Локомотив-Кубань
БК Сакраменто Кингз
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