«Бостон» одержал победу над «Бруклином», Порзингис оформил дабл-дабл

«Бостон» переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:96. «Селтикс» одержали третью победу подряд.

Форвард «Селтикс» Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл — 25 очков и 13 подборов.

«Бостон» с результатом 50-19 идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Бруклин» располагается на 13-й строчке — 23-46.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Бруклин» — 104:96 (21:26, 23:23, 27:21, 33:26)

Б: Порзингис (25 + 13 подборов), Шайерман (20), Уайт (18), Холидэй (12).

Бр: Расселл (18), З. Уильямс (15), Джонсон (13), К. Джонсон (11), Уотфорд (11).