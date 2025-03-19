«Атланта» выиграла у «Шарлотт», Янг набрал 31 очко

«Шарлотт» на своем паркете проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:134.

Разыгрывающий защитник «Хокс» Трэй Янг набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

«Атланта» с результатом 33-36 идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Шарлотт» занимает 14-е место — 17-51.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Атланта» — 102:134 (25:32, 32:38, 23:36, 22:28)

Ш: Сет Карри (19), Джеффрис (19), Гарретт (12).

А: Янг (31), Дэниэлс (22), Рисаше (21), Оконгву (15 + 10 подборов).