«Голден Стэйт» обыграл «Милуоки», Батлер оформил дабл-дабл

«Голден Стэйт» переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:93.

Форвард «Уорриорз» Джимми Батлер оформил дабл-дабл — 24 очка и 10 передач.

«Голден Стэйт» с результатом 40-29 идет на 6-м месте в Западной конференции. «Милуоки» располагается на 5-й строчке в Восточной конференции — 38-30.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 104:93 (32:27, 26:17, 20:32, 26:17)

Г: Батлер (24 + 10 передач), Подземски (17), Хилд (15), Пост (14).

М: Кузма (22), Я. Адетокунбо (20), Лиллард (16), Б. Лопес (16).