«Атланта» обыграла «Голден Стэйт», Янг оформил дабл-дабл
«Атланта» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграла «Голден Стэйт» со счетом 124:115.
Самым результативным на паркете стал защитник «Хокс» Трей Янг, набравший 25 очков и сделавший 10 передач. У защитника «Уорриорза» Джимми Батлера также 25 очков.
«Атланта» с 34 победами в 70 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции, «Голден Стэйт» с 41 победой в 71 игре — на шестой строчке «Запада».
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Голден Стэйт» — 124:115 (40:23, 29:34, 29:24, 26:34)
23 марта. Атланта. «State Farm Arena»
«Индиана» — «Бруклин» — 108:103 (28:25, 33:27, 29:18, 18:33)
22 марта. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse»
