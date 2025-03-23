«Никс» дома победили «Вашингтон», Таунс оформил дабл-дабл

«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Вашингтон» со счетом 122:103.

Самым результативным на паркете стал центровой хозяев Карл-Энтони Таунс, набравший 31 очко и сделавший 11 подборов. У «Уизардс» форвард Микал Бриджес набрал 27 очков.

«Никс» с 44 победами в 70 матчах занимают третье место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 15 победами в 70 играх — на последней строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 122:103 (31:21, 35:20, 26:35, 30:27)

23 марта. Нью-Йорк. «Madison Square Garden»