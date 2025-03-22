Баскетбол
22 марта, 14:01

Баскетболист «Вашингтона» Джордан Пул пришел на матч с «Орландо» в джерси Александра Овечкина

Даниил Аршавский
Джордан Пул.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул пришел на матч регулярного чемпионата НБА с «Орландо» (105:120) в джерси российского капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Уизардс» уступили «Мэджик» со счетом 105:120. Пул набрал 18 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи.

39-летний Овечкин забросил 888 шайб за свою карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянину осталось забить 7 голов, чтобы превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

