Баскетболист «Вашингтона» Джордан Пул пришел на матч с «Орландо» в джерси Александра Овечкина
Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул пришел на матч регулярного чемпионата НБА с «Орландо» (105:120) в джерси российского капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Уизардс» уступили «Мэджик» со счетом 105:120. Пул набрал 18 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи.
39-летний Овечкин забросил 888 шайб за свою карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянину осталось забить 7 голов, чтобы превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).
Новости