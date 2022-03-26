«Майами» проиграл «Нью-Йорку», «Миннесота» обыграла «Даллас»
«Майами» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:111. «Хит» потерпели третье поражение подряд.
В другой встрече «Миннесота» обыграла «Даллас» (116:95).
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Нью-Йорк» — 103:111 (32:25, 26:24, 30:24, 15:38)
М: Батлер (30), Лаури (17), Адебайо (17), Струс (11).
Н: Куикли (23), Барретт (18), Топпин (15), Беркс (12).
«Миннесота» — «Даллас» — 116:95 (26:22, 35:28, 28:17, 27:28)
М: Таунс (20), Маклафлин (16), Расселл (15), Принс (14).
Д: Дончич (24 + 10 подборов), Пауэлл (13), Брансон (11), Динуидди (11).
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