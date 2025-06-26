Кириленко — о выборе Демина на драфте НБА: «С одной стороны, это очень приятно, с другой — большое давление»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает Егора Демина потенциально сильнейшим российским игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это очень классно. Исторический момент, самый высокий выбор на драфте. С одной стороны, это очень приятно, с другой — большое давление», — цитирует Кириленко ТАСС.

По словам бывшего игрока «Бруклина», «Юты» и «Миннесоты», у Демина есть все наметки на успешную карьеру в НБА. При этом Кириленко считает «Бруклин» оптимальным вариантом для 19-летнего защитника.

«Потому что молодая команда, тренер европейский. На позиции Демина есть дефицит определенный. Скорее всего, у него будет шанс начинать первым», — считает президент РФБ.

«Бруклин» выбрал Демина на драфте НБА под общим 8-м номером, что является рекордом для российских игроков.