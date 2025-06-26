Баскетбол
26 июня, 11:00

Лукич: «Демин будет в первую очередь работать над физикой»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич считает, что выбранный на драфте НБА россиянин Егор Демин будет в первую очередь работать над укреплением тела для игр на новом уровне.

«Конечно, были ожидания, что Егора выберут так высоко. Я видел отчеты скаутов, тренировки, они показывают, что он игрок очень интересный для высокого выбора в первом раунде. Уверен, одна из первых вещей, над которыми он будет работать, — это физика. А потом уже все остальное. В первую очередь будет укрепление тела», — сказал Лукич ТАСС.

«Бруклин» выбрал Демина в первом раунде драфта под восьмым номером. Таким образом, Демин установил новый рекорд среди российских игроков по наиболее высокой позиции на драфте, обойдя достижение Ярослава Королева, которого «Лос-Анджелес Клипперс» задрафтовал 12-м.

19-летний Демин ранее выступал за команды разных возрастов испанского «Реала». После сезона-2023/24 он принял решение переехать в США, согласившись на приглашение от команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 его средние показатели за игру составляли 10,6 очка, 5,5 передачи и 3,9 подбора.

Источник: ТАСС
Баскетбол
НБА
Егор Демин
Зоран Лукич
Демин хотел бы сыграть с Дончичем в матче НБА

Кириленко — о выборе Демина на драфте НБА: «С одной стороны, это очень приятно, с другой — большое давление»

