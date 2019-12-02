34 очка Леонарда принесли «Клипперс» победу над «Вашингтоном»

«Клипперс» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 150:125.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард — 34 очка. В составе «Вашингтона» 30 очков набрал Руи Хатимура.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Вашингтон» — 150:125 (39:35, 43:22, 34:41, 34:27)

2 декабря.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей