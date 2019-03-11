33 очка Эмбиида помогли "Филадельфии" обыграть "Индиану"

"Филадельфия" победила "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 106:89. Самым результативным игроком встречи стал центровой "76-х" Джоэл Эмбиид, который сделал дабл-дабл - 33 очка и 12 подборов.

"Торонто" на выезде обыграл "Майами" - 125:104.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Индиана" - 106:89 (26:25, 25:34, 21:11, 34:19)

Ф: Эмбиид (33+12 подборов), Харрис (16), Симмонс (15).

И: Богданович (18), Коллисон (14), Макдермот (10).

"Майами" - "Торонто" - 104:125 (27:32, 27:36, 25:23, 25:34)

М: Адебайо (19), Уэйд (15), Уэйтерс (15).

Т: Лоури (24+10 передач), Сиакам (20), Грин (15).