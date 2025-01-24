«Реал» победил «Басконию» в матче Евролиги
В четверг, 23 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Милан» (Италия) — 110:66 (24:9, 32:22, 31:17, 23:18)
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:73 (21:20, 23:12, 23:27, 18:14)
«Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 89:76 (17:25, 17:26, 26:19, 29:6)
«Виртус Б» (Италия) — «Монако» (Франция) — 80:86 (26:18, 23:23, 13:15, 18:30)
«Реал» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 90:89 (22:21, 20:24, 22:22, 26:22)
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