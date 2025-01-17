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«Реал» дома проиграл «Олимпиакосу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 16 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Реал» на своем паркете проиграл «Олимпиакосу» (86:96), «Париж» выиграл у «Маккаби» (96:83), «Партизан» победил «Милан» (90:70), АСВЕЛ в овертайме обыграл «Альбу» (96:89 ОТ).

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Альба» (Германия) — 96:89 ОТ (23:19, 27:21, 20:22, 15:23, 11:4)

А: Джексон (18), Маледон (17), Аженса (11), Роберсон (10), Де Коло (10).

Ал: Томас (20), Херманнссон (13), Делов (11).

«Милан» (Италия) — «Партизан» (Сербия) — 70:90 (17:17, 23:20, 18:27, 12:26)

М: Шилдс (16), Миротич (16), Больмаро (14).

П: Браун (26), К. Джонс (24), Джонс (22).

«Париж» (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 96:83 (26:11, 23:22, 23:23, 24:27)

П: Уорд (18), Ифи (15), Янтунен (13), Шортс (11 + 14 передач), Малкольм (11), Ло (11).

М: Йокубайтис (16), Хорд (16), Рэндолф (10), Соркин (10).

«Реал» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 86:96 (19:22, 19:25, 16:26, 32:23)

Р: Хезоня (17), Муса (14), Тавареш (10), Гонсалес (10).

О: Фурнье (28), Везенков (13), Маккиссик (13), Милутинов (13).

БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
БК Реал
Евролига
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