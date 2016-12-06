Приджиони вернулся в "Басконию"

Разыгрывающий защитник Пабло Приджиони присоединился к "Басконии", сообщает пресс-служба клуба. 39-летний аргентинец после четырех сезонов в НБА вернулся в испанскую команду, заключив контракт до конца сезона. За четыре последних года баскетболист выступал за "Нью-Йорк", "Хьюстон" и "Клипперс", сыграв в 270 матчах и набирая в среднем за матч 3,5 очка.
Напомним, Приджиони выступал за "Басконию" в сезоне-2011/12.
OFICIAL | Pablo Prigioni, nuevo jugador de Baskonia.– Saski Baskonia (@Baskonia) 5 декабря 2016 г.
¡Bienvenido a casa, @PPrigioni9! https://t.co/lgYTDfUQr6 #PRIGIONIISBACK pic.twitter.com/wIxZovVswx