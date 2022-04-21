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Сегодня, 23:32

«Милан» сравнял счет в серии с «Эфесом» в 1/4 финала Евролиги, «Бавария» — в серии с «Барселоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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21 апреля состоялись два матча 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

Итальянский «Милан» на своей площадке победил турецкий «Эфес» со счетом 73:66. В другой встрече испанская «Барселона» уступила немецкой «Баварии» — 75:90.

Таким образом, в обоих серия счет стал равным — 1-1.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

1/4 финала

«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 73:66 (19:17, 14:16, 20:19, 20:14)

Счет в серии 1-1

«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 75:90 (18:23, 17:25, 21:19, 19:23)

Счет в серии 1-1

БК Анадолу Эфес
БК Бавария
БК Барселона
БК Милан
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