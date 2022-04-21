«Милан» сравнял счет в серии с «Эфесом» в 1/4 финала Евролиги, «Бавария» — в серии с «Барселоной»
21 апреля состоялись два матча 1/4 финала баскетбольной Евролиги.
Итальянский «Милан» на своей площадке победил турецкий «Эфес» со счетом 73:66. В другой встрече испанская «Барселона» уступила немецкой «Баварии» — 75:90.
Таким образом, в обоих серия счет стал равным — 1-1.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
1/4 финала
«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 73:66 (19:17, 14:16, 20:19, 20:14)
Счет в серии 1-1
«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 75:90 (18:23, 17:25, 21:19, 19:23)
Счет в серии 1-1
Новости