«Милан» прервал победную серию «Маккаби»

«Бавария» переиграла «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги (85:82). Немецкая команда прервала трехматчевую серию поражений.

В других встречах «Милан» перервал шестиматчевую серию поражений «Маккаби» (92:88), а АСВЕЛ на своем паркете уступил «Эфесу» (84:90).

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Эфес» (Турция) — 84:90 (22:25, 23:21, 21:24, 18:20)

«Милан» (Италия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 92:88 (21:21, 26:21, 24:22, 21:24)

«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:82 (23:17, 20:27, 12:19, 30:19)

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры