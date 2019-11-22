«Эфес» обыграл «Милан» и продлил победную серию
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«Милан» на своем паркете уступил «Эфесу» в матче регулярного чемпионата Евролиги (76:81). Это четвертая подряд победа турецкой команды.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 76:81 (17:16, 22:25, 21:21, 16:19)
М: Родригес (11), Миков (10).
Э: Ларкин (17), Плайсс (14), Синглтон (11).
Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры
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