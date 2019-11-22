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«Эфес» обыграл «Милан» и продлил победную серию

00:34
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«Милан» на своем паркете уступил «Эфесу» в матче регулярного чемпионата Евролиги (76:81). Это четвертая подряд победа турецкой команды.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 76:81 (17:16, 22:25, 21:21, 16:19)

М: Родригес (11), Миков (10).

Э: Ларкин (17), Плайсс (14), Синглтон (11).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/

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