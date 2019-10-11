Девин Букер: «Мне нравится в России!»

Новичок БК «Химки» центровой Девин Букер поделился своими впечатлениями о переходе в подмосковный клуб и старте сезона.

— Пока все идет хорошо, — сказал пресс-службе Букер. — Мы неплохо начали сезон, выиграли четыре первых матча, но нужно сосредоточиться не над тем, что мы сделали, а над тем, что предстоит сделать, над нашим ближайшим соперником — «Басконией».

— В «Химках» много травмированных игроков. Как команда приспосабливается к новым условиям?

— Мы играем теми ребятами, кто есть, и в каждом матче выкладываемся по полной. На площадке мы пока не видели всю команду в полном составе, но на данный момент справляемся и теми, кто здоров. Нужно продолжать работать в том же духе, отталкиваясь от того, что у нас есть сейчас.

— Ваши ожидания от выступления за «Химки»?

— Ожидание одно — побеждать, причем постараться выиграть как можно больше матчей. Пока мы неплохо идем по дистанции, и я надеюсь, что мы продолжим побеждать.

— Каковы ваши первые впечатления от России?

— Мне нравится здесь! Одноклубники мне помогают, чем могут, показывают разные места Москвы, рассказывают о России. Одним словом, обеспечивают всей необходимой информацией, чтобы упростить мое проживание в России. Конечно, иногда возникают проблемы с коммуникацией из-за языкового барьера, но, по правде говоря, я стараюсь избегать таких моментов.