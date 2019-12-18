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Девин Букер: «Едем в Грецию, чтобы бороться все сорок минут»

04:45
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Форвард «Химок» Девин Букер перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса» отметил, что команда едет бороться всю встречу.

— «Олимпиакос» — отличная команда, в составе которой много хороших игроков. Не хотел бы кого-то выделять, нужно сосредоточиться на всей их команде. Едем в Грецию, чтобы бороться все сорок минут. Нужно хорошо сыграть в защите, именно этот аспект станет ключевым для победы над этой командой.

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/news/clubnews/2019/december/4398/

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