Девин Букер: «Едем в Грецию, чтобы бороться все сорок минут»
04:45
Форвард «Химок» Девин Букер перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса» отметил, что команда едет бороться всю встречу.
— «Олимпиакос» — отличная команда, в составе которой много хороших игроков. Не хотел бы кого-то выделять, нужно сосредоточиться на всей их команде. Едем в Грецию, чтобы бороться все сорок минут. Нужно хорошо сыграть в защите, именно этот аспект станет ключевым для победы над этой командой.
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