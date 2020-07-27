Болдуин перешел в «Баварию»

«Бавария» объявила на своем официальном сайте о подписании контракта с разыгрывающим Уэйдом Болдуином. Соглашение рассчитано на один год.

— Я рад оказаться в Мюнхене, потому что «Бавария» — сильная организация, и это будет мой первый полноценный сезон в европейском баскетболе, — приводит пресс-служба клуба слова Болдуина.

Минувший сезон игрок провел в «Олимпиакосе». 24-летний американец принял участие в 24 матчах Евролиги, набирая в среднем за игру 5,5 очка, 1,8 подбора и 1,8 передачи. В НБА Болдуин выступал за «Мемфис» и «Портленд».