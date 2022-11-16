«СКА-Нефтяник» переиграл «Енисей» в чемпионате России по хоккею с мячом

«СКА-Нефтяник» переиграл «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 6:3.

Команда из Хабаровска набрала 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Водник (Архангельск) — Мурман (Мурманск) — 9:2 (5:0)

16 ноября.

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Енисей (Красноярск) — 6:3 (4:2)

16 ноября.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 10:6 (6:1)

16 ноября.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Кировец (Уфа) — 6:5 (2:3)

16 ноября.

Кузбасс (Кемерово) — Родина (Киров) — 11:2 (7:1)

16 ноября.

Старт (Нижегородская область) — Динамо (Москва) — 2:6 (1:2)

16 ноября.

Волга (Ульяновск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 3:3 (2:2)

16 ноября.