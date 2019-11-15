«Ситроен» покинет чемпионат мира по ралли

Компания «Ситроен» планирует объявить об уходе из чемпионата мира по ралли. Представители концерна Groupe PSA Motorsport рассказали, что команда не будет выступать в чемпионате мира по ралли в 2022 году, сообщает Autosport.

С 2022 года WRC переходит на гибридные двигатели. В связи с этим Groupe PSA сосредоточится на участии «Пежо» в чемпионате WEC и «ДС-Течиты» в «Формуле E» — компания не будет заниматься разработкой трех электрических или гибридных двигателей.