Сайнс-старший выиграл «Дакар-2020» в зачете внедорожников

Испанский гонщик Карлос Сайнс — старший на Mini стал первым в зачете внедорожников ралли-рейда «Дакар-2020», который проходит в Саудовской Аравии. Протяженного заключительного спецучастка составила 167 км. Он прошел в Эр-Рияде.

Первым на этапе стал катарский гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия (1 час 17 минут 30 секунд). Второй — француз Стефан Петерансель («Мини») — (+3.31). Третьим стал Сайнс (+3.56).