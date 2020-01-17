Сайнс-старший выиграл «Дакар-2020» в зачете внедорожников
11:53
Испанский гонщик Карлос Сайнс — старший на Mini стал первым в зачете внедорожников ралли-рейда «Дакар-2020», который проходит в Саудовской Аравии. Протяженного заключительного спецучастка составила 167 км. Он прошел в Эр-Рияде.
Первым на этапе стал катарский гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия (1 час 17 минут 30 секунд). Второй — француз Стефан Петерансель («Мини») — (+3.31). Третьим стал Сайнс (+3.56).
The absolute embodiment of sportsmanship: @AlAttiyahN waiting for @CSainz_oficial to congratulate him on his #Dakar2020 triumph.— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020
Give it up for those two legends ?
? A.S.O. / C. Lopez pic.twitter.com/oCPnUKo8Hl
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