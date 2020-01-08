«КАМАЗ» Шибалова выиграл 4-й этап «Дакара», Каргинов вышел в лидеры зачета

Экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Антона Шибалова выиграл четвертый этап «Дакара» в классе грузовиков. Шибалов прошел 672 км со спецучастком в 453 км за 4:15.43.

Вторым стал также «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова, тройку замкнула еще один экипаж российской команды под управлением Дмитрия Сотникова.

В общем зачете Каргинов вышел в лидеры (15:54.43), второе место занимает белорус Сергей Вязович (МАЗ, отставание 10.43), тройку замыкает Шибалов (15.02).