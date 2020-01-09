Экипажи «КАМАЗ-Мастер» заняли весь пьедестал пятого этапа «Дакара»

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем пятого этапа «Дакара» в зачете грузовиков.

Весь пьедестал остался за представителми «КАМАЗ-мастер». Второе место у экипажа Антона Шибалова (+3 минуты 6 секунд), замкнул тройку экипаж Андрея Каргинова (+3 минуты 15 секунд).

«Дакар» проходит с 5 по 17 января в Саудовской Аравии.