Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Ралли

Экипажи «КАМАЗ-Мастер» заняли весь пьедестал пятого этапа «Дакара»

15:18
Теги:

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем пятого этапа «Дакара» в зачете грузовиков.

Весь пьедестал остался за представителми «КАМАЗ-мастер». Второе место у экипажа Антона Шибалова (+3 минуты 6 секунд), замкнул тройку экипаж Андрея Каргинова (+3 минуты 15 секунд).

«Дакар» проходит с 5 по 17 января в Саудовской Аравии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир