Экипажи «КАМАЗ-Мастер» заняли весь пьедестал пятого этапа «Дакара»
15:18
Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем пятого этапа «Дакара» в зачете грузовиков.
Весь пьедестал остался за представителми «КАМАЗ-мастер». Второе место у экипажа Антона Шибалова (+3 минуты 6 секунд), замкнул тройку экипаж Андрея Каргинова (+3 минуты 15 секунд).
«Дакар» проходит с 5 по 17 января в Саудовской Аравии.
Этап5.— KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) January 9, 2020
Три наших экипажа достигли финиша сегодняшнего спецучастка:
1. Сотников 04:12:04
2. Шибалов +00:03:04
3. Каргинов +00:03:15#Dakar2020 #Kamazmaster#Дакар2020 #Камазмастер
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